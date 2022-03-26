В Полтавской области с начала полномасштабной войны полиция изъяла у людей 11 танков

26 марта, 00:00
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Украинские военнослужащие уничтожили танк оккупантов (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Украинские военнослужащие уничтожили танк оккупантов (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

С начала полномасштабной войны России против Украины полиция Полтавской области изъяла из незаконного оборота более 30 единиц разнообразного оружия и военную технику, в том числе 11 танков.

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Об этом сообщила пресс-служба правоохранителей.

Так, успели изъять:

  • 11 танков;
  • два бронеавтомобиля;
  • восемь пулеметов;
  • девять автоматов;
  • пять винтовок;
  • 10 пистолетов;
  • ориентировочно 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и примерно 200 единиц других боеприпасов.
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В полиции отмечают, что за незаконное обращение оружия грозит уголовная ответственность и тюрьма от трех до семи лет.

Там подчеркивают: если вы нашли в лесополосах, лесах, полях или обочинах дорог оружие, боеприпасы, военную технику, другие опасные или подозрительные предметы, немедленно сообщите об этом полиции по номеру 102.

https://www.facebook.com/police.polt/posts/4449175968517990

Людям, уже забравшим такие находки домой, советуют сообщить об этом полицию и добровольно их сдать. Они послужат украинскому войску.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Полтава Полтавская область Нацполиция Война России против Украины

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