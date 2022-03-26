В Полтавской области с начала полномасштабной войны полиция изъяла у людей 11 танков 26 марта, 00:00 Цей матеріал також доступний українською Украинские военнослужащие уничтожили танк оккупантов (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

С начала полномасштабной войны России против Украины полиция Полтавской области изъяла из незаконного оборота более 30 единиц разнообразного оружия и военную технику, в том числе 11 танков.

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Об этом сообщила пресс-служба правоохранителей.

Так, успели изъять:

11 танков;

два бронеавтомобиля;

восемь пулеметов;

девять автоматов;

пять винтовок;

10 пистолетов;

ориентировочно 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и примерно 200 единиц других боеприпасов.

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В полиции отмечают, что за незаконное обращение оружия грозит уголовная ответственность и тюрьма от трех до семи лет.

Там подчеркивают: если вы нашли в лесополосах, лесах, полях или обочинах дорог оружие, боеприпасы, военную технику, другие опасные или подозрительные предметы, немедленно сообщите об этом полиции по номеру 102.

Людям, уже забравшим такие находки домой, советуют сообщить об этом полицию и добровольно их сдать. Они послужат украинскому войску.