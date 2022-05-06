В Полтавской области с завтрашнего дня изменится время комендантского часа

6 мая, 20:32
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Город Полтава (Фото:pvp.poltava / instagram)

Город Полтава (Фото:pvp.poltava / instagram)

В Полтавской области на три дня изменили время комендантского часа.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В частности, 7, 8 и 9 мая комендантский час продлится с 21:00 до 07:00.

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По словам главы ОВА, в эти дни в области не планируют официальных мероприятий. Однако, отмечается, что доступ к памятникам и мемориалам Второй мировой войне не будут закрывать.

«Почтить память павших во Второй мировой войне может каждый, но вне комендантского часа и при отсутствии воздушных тревог. Однако напоминаем, что враг очень коварный и может специально использовать День памяти и примирения для обстрелов и провокаций», — написал Лунин.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Комендантский час Российская агрессия Полтавская область 9 мая Война России против Украины

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