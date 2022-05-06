В Полтавской области с завтрашнего дня изменится время комендантского часа
Город Полтава (Фото:pvp.poltava / instagram)
В Полтавской области на три дня изменили время комендантского часа.
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Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
В частности, 7, 8 и 9 мая комендантский час продлится с 21:00 до 07:00.
По словам главы ОВА, в эти дни в области не планируют официальных мероприятий. Однако, отмечается, что доступ к памятникам и мемориалам Второй мировой войне не будут закрывать.
«Почтить память павших во Второй мировой войне может каждый, но вне комендантского часа и при отсутствии воздушных тревог. Однако напоминаем, что враг очень коварный и может специально использовать День памяти и примирения для обстрелов и провокаций», — написал Лунин.
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