В плен оккупантов попал оператор Суспільного и военный Василий Филимон

29 мая, 04:33
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Василий Филимон попал в плен оккупантов в Донецкой области (Фото:Суспільне)

Василий Филимон попал в плен оккупантов в Донецкой области (Фото:Суспільне)

В Донецкой области в плен к российским оккупантам попал оператор Николаевского отделения Суспільне Василий Филимон, который вступил в ряды украинской армии после 24 февраля.

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Как сообщает Суспільне, Филимон пропал без вести 15 мая во время выполнения боевого задания. Позже стало известно, что он находится в плену.

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Филимона призвали в ряды Вооруженных сил Украины еще 24 февраля — в первый день полномасштабного российского вторжения.

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Суспільне обратилось к властям Украины и международным организациям с призывами помочь освободить Филимона.

За три месяца полномасштабной войны Россия совершила 280 преступлений против журналистов и медиа в Украине. По состоянию на 24 мая россияне убили 29 журналистов, еще девять были ранены и по меньшей мере 15 пропали без вести.

https://www.youtube.com/watch?v=9l7s2F1xqNc
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Пленные Плен Пленный Война в Украине Война России против Украины

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