В плен оккупантов попал оператор Суспільного и военный Василий Филимон
Василий Филимон попал в плен оккупантов в Донецкой области (Фото:Суспільне)
В Донецкой области в плен к российским оккупантам попал оператор Николаевского отделения Суспільне Василий Филимон, который вступил в ряды украинской армии после 24 февраля.
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Как сообщает Суспільне, Филимон пропал без вести 15 мая во время выполнения боевого задания. Позже стало известно, что он находится в плену.
Филимона призвали в ряды Вооруженных сил Украины еще 24 февраля — в первый день полномасштабного российского вторжения.
Суспільне обратилось к властям Украины и международным организациям с призывами помочь освободить Филимона.
За три месяца полномасштабной войны Россия совершила 280 преступлений против журналистов и медиа в Украине. По состоянию на 24 мая россияне убили 29 журналистов, еще девять были ранены и по меньшей мере 15 пропали без вести.
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