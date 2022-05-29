В плен оккупантов попал оператор Суспільного и военный Василий Филимон 29 мая, 04:33 Цей матеріал також доступний українською Василий Филимон попал в плен оккупантов в Донецкой области (Фото:Суспільне)

В Донецкой области в плен к российским оккупантам попал оператор Николаевского отделения Суспільне Василий Филимон, который вступил в ряды украинской армии после 24 февраля.

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Как сообщает Суспільне, Филимон пропал без вести 15 мая во время выполнения боевого задания. Позже стало известно, что он находится в плену.

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Филимона призвали в ряды Вооруженных сил Украины еще 24 февраля — в первый день полномасштабного российского вторжения.

Суспільне обратилось к властям Украины и международным организациям с призывами помочь освободить Филимона.

За три месяца полномасштабной войны Россия совершила 280 преступлений против журналистов и медиа в Украине. По состоянию на 24 мая россияне убили 29 журналистов, еще девять были ранены и по меньшей мере 15 пропали без вести.



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