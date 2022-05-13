В Пентагоне предупредили о возможной приостановке поставок вооружения в Украину 13 мая, 23:16 Цей матеріал також доступний українською Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

Пентагон может приостановить поставки вооружения в Украину, но это произойдет, если Сенат не одобрит проект об оказании помощи Киеву.

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Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Джон Кирби во время брифинга.

Чтобы военная помощь от США поступала Украине бесперебойно, как пояснил Кирби, американский Сенат должен одобрить выделение еще 40 млрд долларов не позднее 19 мая.

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«Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы хотели бы быть уверенными, что такого удастся избежать», — заявил Кирби.

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