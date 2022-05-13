В Пентагоне предупредили о возможной приостановке поставок вооружения в Украину

13 мая, 23:16
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Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

Пентагон может приостановить поставки вооружения в Украину, но это произойдет, если Сенат не одобрит проект об оказании помощи Киеву.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Джон Кирби во время брифинга.

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Чтобы военная помощь от США поступала Украине бесперебойно, как пояснил Кирби, американский Сенат должен одобрить выделение еще 40 млрд долларов не позднее 19 мая.

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«Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы хотели бы быть уверенными, что такого удастся избежать», — заявил Кирби.

https://twitter.com/DeptofDefense/status/1525177608345886720
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Вооружение Военная помощь Сенат США Пентагон Джон Кирби Война России против Украины

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