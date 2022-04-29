«Навсегда». В освобожденной Русской Лозовой установили флаг Украины
Украинский военнослужащий устанавливает флаг Украины в Русской Лозовой (Фото:Немичев via telegram)
Флаг Украины появился в поселке Русская Лозовая Харьковской области. Его установили военные.
Война России против Украины — главные события 29 апреля
Об этом сообщил депутат Константин Немичев.
«Над поселковым советом Русской Лозовой вновь и навсегда реет флаг свободной Украины», — написал Немичев.
29 апреля украинские военные освободили населенный пункт Русская Лозовая в Харьковской области.
Именно из этого пригорода во времена оккупации оккупанты вели прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.
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