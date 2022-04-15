«Реальные цифры значительно выше». В ООН подтвердили гибель не менее 1982 гражданских из-за войны РФ против Украины 15 апреля, 23:55 Цей матеріал також доступний українською Могила погибшего в парке Ирпеня, 31 марта (Фото:REUTERS / Zohra Bensemra)

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 1982 и ранение 2651 гражданских людей из-за войны России против Украины.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Это данные от 24 февраля до полуночи 14 апреля, сообщили в ООН.

Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

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В ООН заявляют, что реальные цифры «значительно выше», поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения из мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении.

«Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Попасная (Луганская область), и Бородянка (Киевская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в вышеприведенную статистику», — заявили в ООН.

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