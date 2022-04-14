«Город почти пуст». В Олешках на здании администрации военные РФ вывесили российский флаг — мэр 14 апреля, 21:05 Цей матеріал також доступний українською Город Олешки (Фото:Gottinight via wikipedia)

В Олешках Херсонской области на здании администрации военные РФ вывесили российский флаг.

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Об этом сообщил мэр города Евгений Рищук.

Он предупредил, что россияне собираются патрулировать улицы. Рищук просит местных жителей не выходить из домов в комендантский час.

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«У нас возник вопрос с патрулированием улиц. Местные патрули не будут сотрудничать с российскими. То есть россияне уже будут сами патрулировать улицы. Поэтому не выходите в комендантский час из домов», — говорит Рищук.

В городе коммунальные службы и парки будут работать. Эвакуации из Олешек тоже пока нет.

«Город почти пуст, очень много людей уехали за это время. Трудно об этом говорить, но до тех пор пока я могу контролировать определенные процессы в городе, я это буду делать», — говорит он.

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