«Город почти пуст». В Олешках на здании администрации военные РФ вывесили российский флаг — мэр

14 апреля, 21:05
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Город Олешки (Фото:Gottinight via wikipedia)

Город Олешки (Фото:Gottinight via wikipedia)

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В Олешках Херсонской области на здании администрации военные РФ вывесили российский флаг.

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Об этом сообщил мэр города Евгений Рищук.

Он предупредил, что россияне собираются патрулировать улицы. Рищук просит местных жителей не выходить из домов в комендантский час.

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«У нас возник вопрос с патрулированием улиц. Местные патрули не будут сотрудничать с российскими. То есть россияне уже будут сами патрулировать улицы. Поэтому не выходите в комендантский час из домов», — говорит Рищук.

В городе коммунальные службы и парки будут работать. Эвакуации из Олешек тоже пока нет.

«Город почти пуст, очень много людей уехали за это время. Трудно об этом говорить, но до тех пор пока я могу контролировать определенные процессы в городе, я это буду делать», — говорит он.

https://www.facebook.com/100063591486337/videos/2861536234138885
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Армия России Херсонская область Война России против Украины

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