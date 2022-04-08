«100-процентная информация». В Олешках оккупанты хотят назначить «мэра» 8 апреля, 20:55 Цей матеріал також доступний українською Город Олешки (Фото:Gottinight via wikipedia)

Городской голова Олешек Евгений Рыщук в Херсонской области сообщил, что 9 апреля россияне попробуют назначить в городе свою оккупационную власть.

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Он уточнил, что оккупанты будут определяться с «кандидатом» в субботу, 9 апреля, в 10:00.

«У меня есть 100% информация, что завтра в 10:00 россияне хотят определиться, кто будет управлять городом. Так, как меня не стало, они будут искать, кто бы это сделал», — заявил он.

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В комментариях к сообщению Рищука местные жители пишут, что выйдут в городе на мирный протест в 10.00.

Несколько дней назад Рыщук сообщил, что покинул Олешки, потому что «мертвый мэр городу не нужен».

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