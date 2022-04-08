«100-процентная информация». В Олешках оккупанты хотят назначить «мэра»
Город Олешки (Фото:Gottinight via wikipedia)
Городской голова Олешек Евгений Рыщук в Херсонской области сообщил, что 9 апреля россияне попробуют назначить в городе свою оккупационную власть.
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Он уточнил, что оккупанты будут определяться с «кандидатом» в субботу, 9 апреля, в 10:00.
«У меня есть 100% информация, что завтра в 10:00 россияне хотят определиться, кто будет управлять городом. Так, как меня не стало, они будут искать, кто бы это сделал», — заявил он.
В комментариях к сообщению Рищука местные жители пишут, что выйдут в городе на мирный протест в 10.00.
Несколько дней назад Рыщук сообщил, что покинул Олешки, потому что «мертвый мэр городу не нужен».
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