«100-процентная информация». В Олешках оккупанты хотят назначить «мэра»

8 апреля, 20:55
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Город Олешки (Фото:Gottinight via wikipedia)

Город Олешки (Фото:Gottinight via wikipedia)

Городской голова Олешек Евгений Рыщук в Херсонской области сообщил, что 9 апреля россияне попробуют назначить в городе свою оккупационную власть.

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Он уточнил, что оккупанты будут определяться с «кандидатом» в субботу, 9 апреля, в 10:00.

«У меня есть 100% информация, что завтра в 10:00 россияне хотят определиться, кто будет управлять городом. Так, как меня не стало, они будут искать, кто бы это сделал», — заявил он.

Видео дня

В комментариях к сообщению Рищука местные жители пишут, что выйдут в городе на мирный протест в 10.00.

https://www.facebook.com/100063591486337/videos/659116798497395

Несколько дней назад Рыщук сообщил, что покинул Олешки, потому что «мертвый мэр городу не нужен».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины

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