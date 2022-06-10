«Защита продолжается». В оккупированных районов Запорожской области вводят затяжной комендантский час

10 июня, 17:17
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Запорожье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Запорожье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В четырех оккупированных районах Запорожской области на ближайшие выходные вводится затяжной комендантский час.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Сообщается, что с учетом активных боевых действий и угрозы для безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы вводится комендантский час с 22:00 11 июня до 05:00 13 июня 2022 года.

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Такой комендантский час вводится на территории следующих районов Запорожской области:

  • Васильевского

  • Бердянского

  • Мелитопольского

  • Пологовского

Отметим, во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без спецпропусков.

«Защита Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям», — добавили в ОВА.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что война не остановится по линии разграничения, поскольку оккупированные регионы не хотят жить в «русском мире», но только Запорожская область на 60% Украиной не контролируется.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Комендантский час Российская агрессия Запорожская область Война России против Украины

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