«Защита продолжается». В оккупированных районов Запорожской области вводят затяжной комендантский час 10 июня, 17:17 Цей матеріал також доступний українською Запорожье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В четырех оккупированных районах Запорожской области на ближайшие выходные вводится затяжной комендантский час.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Сообщается, что с учетом активных боевых действий и угрозы для безопасности людей, а также для обеспечения общественного порядка во время празднования Троицы вводится комендантский час с 22:00 11 июня до 05:00 13 июня 2022 года.

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Такой комендантский час вводится на территории следующих районов Запорожской области:

Васильевского

Бердянского

Мелитопольского

Пологовского

Отметим, во время комендантского часа запрещено находиться на улице и других общественных местах без спецпропусков.

«Защита Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям», — добавили в ОВА.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что война не остановится по линии разграничения, поскольку оккупированные регионы не хотят жить в «русском мире», но только Запорожская область на 60% Украиной не контролируется.

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