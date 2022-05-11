В оккупированном Шахтерске открыли памятник боевику Захарченко 11 мая, 22:54 Цей матеріал також доступний українською Памятник Захарченко в Шахтерске (Фото:via Суспільне)

Во временно оккупированном Шахтерске оккупанты открыли памятник главарю боевиков Александру Захарченко.

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Об этом сообщают российские СМИ.

«Памятник первому главе так называемой „ДНР“ Александру Захарченко, погибшему от взрыва в августе 2018 года, открыли в городе Шахтерск», — говорится в сообщении.

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Александр Захарченко был самопровозглашенным главарем с 2014 по 2018 год. Он погиб, после детонирования неизвестного устройства возле кафе во временно оккупированном Донецке.

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