В оккупированном Шахтерске открыли памятник боевику Захарченко

11 мая, 22:54
Цей матеріал також доступний українською
Памятник Захарченко в Шахтерске (Фото:via Суспільне)

Памятник Захарченко в Шахтерске (Фото:via Суспільне)

Во временно оккупированном Шахтерске оккупанты открыли памятник главарю боевиков Александру Захарченко.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщают российские СМИ.

«Памятник первому главе так называемой „ДНР“ Александру Захарченко, погибшему от взрыва в августе 2018 года, открыли в городе Шахтерск», — говорится в сообщении.

Видео дня

Александр Захарченко был самопровозглашенным главарем с 2014 по 2018 год. Он погиб, после детонирования неизвестного устройства возле кафе во временно оккупированном Донецке.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Шахтерск Александр Захарченко Российская пропаганда Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X