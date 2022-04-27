В оккупированном Крыму массово гибнут птицы из-за сброшенных россиянами в море отравляющих веществ — Денисова 27 апреля, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Оккупированный Крым (Фото:Reuters)

В оккупированном Крыму вблизи Севастополя произошла массовая гибель морских птиц в результате сброса россиянами в море отравляющих веществ, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По информации Денисовой, внезапная гибель морских птиц замечена в бухте Круглая.

Она отметила, что это произошло вследствие милитаризации полуострова.

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«Эта территория всегда считалась относительно экологически чистой, но с началом активных боевых действий в Украине, в бухту Круглую сбрасывают свои стоки военный госпиталь Черноморского флота и вертолетная завод, который имеет на территории военные склады и собственные причалы. Поступает информация, что из этих причалов происходит загрузка кораблей, подводных лодок Черноморского флота рашистів боекомплектами и припасами для обстрелов материковой части Украины. Эти факты свидетельствуют о том, что птицы были отравлены веществами, попавшими в акваторию Черного моря», — написала омбудсмен.

По словам Денисовой, такими действиями Россия нарушает статью 35 дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года Что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол No1) от 8 июня 1977 года относительно надлежащего обращения с окружающей средой во время военных действий.

Омбудсмен призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты нарушений.

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