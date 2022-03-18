В Новой Каховке российские военные задержали секретаря горсовета

18 марта, 18:22
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Дмитрий Васильев (Фото:Васильєва Людмила / Facebook)

Дмитрий Васильев (Фото:Васильєва Людмила / Facebook)

Военные РФ задержали и уже двое суток удерживают секретаря Новокаховского горсовета Дмитрия Васильева.

Об этом на странице в Facebook написала его жена Людмила.

«Дмитрий Васильев уже более двух суток захвачен и удерживается российскими оккупантами в подвале здания полиции города Новая Каховка, которое они используют как офис так называемой „комендатуры“», — написала Людмила Васильева.

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По ее словам, об этом знают и городской председатель Новой Каховки и председатель Херсонской облгосадминистрации.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5067611169962766&id=100001417987122

Слова Людмилы Суспільному подтвердил Новокаховский городской голова Владимир Коваленко.

Товарищ Дмитрия Васильева Олег Зайченко на странице Facebook написал, что Дмитрий имеет четкую проукраинскую позицию.

«Я предполагаю, что Диму сейчас „ломают“ на подписание каких-то бумаг, или провозглашение каких-то заявлений. Помочь Дмитрию Васильеву сейчас можно только огласив», — написал Зайченко.

https://www.facebook.com/1058396889/posts/10222882550146458/?sfnsn=mo
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Новая Каховка Война России против Украины

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