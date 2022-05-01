«Оккупанты против украинских удобрений». Войска РФ нанесли удар по складам с селитрой в Николаевской области

1 мая, 10:28
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Последствия взрыва в результате удара российских войск по Николаевской области (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Последствия взрыва в результате удара российских войск по Николаевской области (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Российские оккупанты попали в склады с селитрой в Николаевской области, воздух на данный момент чистый.

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Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, опубликовав фото оранжевого столба дыма, появившегося в результате взрыва.

Видео дня

«Оккупанты против украинских удобрений», — написал он.

Позже глава ОВА сообщил, что туча уже белая, а специалисты проверили состав воздуха.

«Селитра/нитроаммофоска. Воздух чистый», — отметил Ким.

Виталий Ким/Telegram
Фото: Виталий Ким/Telegram
Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Российские войска Николаевская область Удобрения Война России против Украины Виталий Ким

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