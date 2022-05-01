«Оккупанты против украинских удобрений». Войска РФ нанесли удар по складам с селитрой в Николаевской области 1 мая, 10:28 Цей матеріал також доступний українською Последствия взрыва в результате удара российских войск по Николаевской области (Фото:Виталий Ким/Telegram)

Российские оккупанты попали в склады с селитрой в Николаевской области, воздух на данный момент чистый.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, опубликовав фото оранжевого столба дыма, появившегося в результате взрыва.

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«Оккупанты против украинских удобрений», — написал он.



Позже глава ОВА сообщил, что туча уже белая, а специалисты проверили состав воздуха.

«Селитра/нитроаммофоска. Воздух чистый», — отметил Ким.

Фото: Виталий Ким/Telegram

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