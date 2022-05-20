В Николаевской области изменили время комендантского часа

20 мая, 22:24
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Город Николаев (Фото:НикВести)

Город Николаев (Фото:НикВести)

С 20 мая на территории Николаевской области вводится комендантский час с 22:00 до 06:00.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

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Местная власть напоминает, что жителям необходимо придерживаться правил комендантского часа.

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«Придерживайтесь правил комендантского часа. А также — не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги», — сообщили в областной администрации.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Комендантский час Российская агрессия Николаевская область Война России против Украины

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