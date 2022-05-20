В Николаевской области изменили время комендантского часа
Город Николаев (Фото:НикВести)
С 20 мая на территории Николаевской области вводится комендантский час с 22:00 до 06:00.
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Об этом сообщает Николаевская ОВА.
Местная власть напоминает, что жителям необходимо придерживаться правил комендантского часа.
«Придерживайтесь правил комендантского часа. А также — не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги», — сообщили в областной администрации.
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