В Николаевской области изменили время комендантского часа 20 мая, 22:24 Цей матеріал також доступний українською Город Николаев (Фото:НикВести)

С 20 мая на территории Николаевской области вводится комендантский час с 22:00 до 06:00.

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Об этом сообщает Николаевская ОВА.

Местная власть напоминает, что жителям необходимо придерживаться правил комендантского часа.

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«Придерживайтесь правил комендантского часа. А также — не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги», — сообщили в областной администрации.

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