ВСУ уничтожают врага. В Николаевской области идут активные боевые действия 11 марта, 20:41 Цей матеріал також доступний українською Город Николаев (Фото:НикВести)

Под селом Гурьевка, что севернее Николаева, украинские защитники выбивают вражеские войска, идут бои.

Об этом заявил глава Николаевской ОДА Виталий Ким в Telegram.

Ким обратился к жителям окрестных населенных пунктов не фотографировать украинскую военную технику, так как ВСУ в этом районе получили подкрепление, ведут активное уничтожение сил противника и собираются продвигаться вперед.

«Идут активные боевые действия под Гурьевкой. Мы пытаемся выбивать их дальше. Часть из них бежит, часть пытается скрыться. Пожалуйста, не фотографируйте, не снимайте видео! Не пугайтесь, передвигаются наши. Мы двигаемся, занимаемся своими делами. Все в порядке», — заявил он.

Позже Ким сообщил, что российские оккупанты начали стрелять с северо-восточной стороны по Николаеву.

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