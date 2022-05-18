В Нацгвардии показали видео, как украинские военные взорвали мост в Луганской области

18 мая, 23:18
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Украинские военнослужащие взрывают мост в Луганской области (Фото:Скриншот видео Нацгвардия Украины / Facebook)

Украинские военнослужащие взрывают мост в Луганской области (Фото:Скриншот видео Нацгвардия Украины / Facebook)

В Национальной гвардии показали видео, как украинские военнослужащие взрывали мосты в направлении из Рубежного в Северодонецк Луганской области. Это было сделано, чтобы замедлить продвижение оккупантов.

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Видео было опубликовано на Facebook-странице Нацгвардии.

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«Чтобы остановить наступление сил оккупантов на Северодонецк и Лисичанск, некоторое время назад были взорваны мосты на ключевом сообщении, идущем из Рубежного. Операцию проводили силы Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, спецназовцы ССО и Служба безопасности Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня

В Нацгвардии подчеркнули, что подрыв мостов помог защитить Киев и даст преимущество во время обороны Луганской области.

https://www.facebook.com/NGUmainpage/videos/305346881643970/
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Нацгвардия Украины Российская агрессия Луганская область Северодонецк Рубежное Война России против Украины

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