«Четыре рефрижератора забиты трупами». В моргах Днепра больше 1500 тел российских солдат, их никто не хочет забирать — заммэра

13 апреля, 13:25
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В моргах Днепра больше тысячи трупов российских солдат (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В моргах Днепра больше тысячи трупов российских солдат (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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В моргах Днепра сейчас лежит больше 1500 погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать, заявил заместитель мэра города Михаил Лысенко.

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Об этом сообщает Настоящее время.

«Сейчас в моргах Днепра больше полутора тысяч погибших российских солдат, которых никто не хочет забирать. Они лежат в рефрижераторах», — сказал он.

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По его словам, власти надеются, что российские матери приедут и заберут своих сыновей.

«Мы надеемся, что кто-то из российских матерей сможет приехать и забрать своих сыновей, которых они растили всю жизнь. У нас уже четыре рефрижератора забиты трупами российских солдат. Как бы там ни было, но это чьи-то дети. Их растили матери, они их любили, они ходили с ними вместе на первое сентября в школу. Мы организуем это все, пусть хотя бы заберут трупы своих сыновей», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Трупы Морг Город Днепр Война России против Украины

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