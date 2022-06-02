Сухопутный коридор в Крым и не только. В Минобороны назвали приоритетные задачи оккупантов в Украине

2 июня, 16:32
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Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Уничтоженная российская техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Одной из главных целей российских оккупантов остается сухопутный коридор из Ростовской области в оккупированный Крым и Приднестровье.

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Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга в четверг, 2 июня.

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Также приоритетной задачей для армии РФ остается нанесение ракетных ударов по позициям ВСУ, а также гражданским и логистическим объектам.

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Оккупанты пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру в Украине по «сирийскому сценарию».

Громов добавил, что оккупанты пытаются окружить и уничтожить группировки Объединенных сил на Донбассе.

https://www.youtube.com/embed/Wc9eCfamTLQ

Россия также пытается сорвать поставки западного вооружения в Украину, уничтожая логистические маршруты. При этом оккупанты продолжают обстреливать военные склады ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=Xo-Lf6Jak_0

23 мая в Минобороны Украины заявили, что основной задачей российских оккупантов остается попытка оцепить группировки Объединенных сил, установить полный контроль над Донецкой, Луганской и Херсонской областями и обеспечить устойчивость сухопутного коридора с Крымом.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Минобороны Украины Российская агрессия Военная помощь Приднестровье Война России против Украины

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