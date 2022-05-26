В Минобороне США показали, как отправляют бронетранспортеры M113 Украине 26 мая, 23:58 Цей матеріал також доступний українською M113 (Фото:Скриншот видео U.S. Department of Defense / Facebook)

Министерство обороны США показало, как американские военнослужащие загружают бронетранспортеры M113 на прицепы грузовиков в Форт-Стюарт в рамках военной помощи Украине.

Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой Минобороны США.

На кадрах видно, как военнослужащие армии США загружают бронетранспортеры M113 на прицепы грузовиков в Форт-Стюарт, штат Джорджия, в рамках предоставления военной помощи Украине в апреле 2022 года.

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