В Минобороне США показали, как отправляют бронетранспортеры M113 Украине

26 мая, 23:58
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M113 (Фото:Скриншот видео U.S. Department of Defense / Facebook)

M113 (Фото:Скриншот видео U.S. Department of Defense / Facebook)

Министерство обороны США показало, как американские военнослужащие загружают бронетранспортеры M113 на прицепы грузовиков в Форт-Стюарт в рамках военной помощи Украине.

Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой Минобороны США.

На кадрах видно, как военнослужащие армии США загружают бронетранспортеры M113 на прицепы грузовиков в Форт-Стюарт, штат Джорджия, в рамках предоставления военной помощи Украине в апреле 2022 года.

Видео дня
https://www.facebook.com/DeptofDefense/videos/396396829067904/
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Вооружение Военная помощь Война России против Украины

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