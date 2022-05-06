Оккупанты готовят провокации в Мелитополе на 9 мая — мэр 6 мая, 23:57 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты готовят возможные провокации в Мелитополе на 9 мая. Планируют после этого обвинить украинских военнослужащих.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Я считаю, что разрыв шаблона происходит даже у тех, кто был согласен смириться с оккупацией после того, как в городе начинают прививать советскую риторику и символику. Мелитополь — это современный, проевропейский город», — заявил Федоров.

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По словам городского головы, российские военные хотят обвинить наших защитников в запугивании и убийстве участников празднований Дня победы.

«С 2014 года, насколько бы не было тяжело, в городе праздновали 9 мая с уважением к нашим ветеранам и никогда никому не было опасно», — добавил городской голова.

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