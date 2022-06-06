Боятся наступления ВСУ. В Мелитополе оккупанты покинули почти все блокпосты — мэр
Иван Федеров (Фото:Иван Федоров)
В Мелитопольском районе Запорожской области российские оккупанты покинули почти все блокпосты, потому что боятся наступления украинских защитников.
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Facebook.
«Оккупанты покинули почти все блокпосты Мелитопольского района. Героические украинские военные делают все возможное, чтобы освободить населенные пункты от рашистов», — заявил Федоров.
Он также добавил, что российские оккупанты заблокировали в Мелитополе украинскую связь и интернет.
Федоров также добавил, что в ближайшее время Мелитополь деоккупируют, так как на данный момент одной из главных целей властей Украины является освобождение Запорожской области от оккупантов.
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