Боятся наступления ВСУ. В Мелитополе оккупанты покинули почти все блокпосты — мэр

6 июня, 21:33
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Иван Федеров (Фото:Иван Федоров)

Иван Федеров (Фото:Иван Федоров)

В Мелитопольском районе Запорожской области российские оккупанты покинули почти все блокпосты, потому что боятся наступления украинских защитников.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Facebook.

«Оккупанты покинули почти все блокпосты Мелитопольского района. Героические украинские военные делают все возможное, чтобы освободить населенные пункты от рашистов», — заявил Федоров.

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Он также добавил, что российские оккупанты заблокировали в Мелитополе украинскую связь и интернет.

Федоров также добавил, что в ближайшее время Мелитополь деоккупируют, так как на данный момент одной из главных целей властей Украины является освобождение Запорожской области от оккупантов.

https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/964228947571274
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Мелитополь Блокпост Война России против Украины

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