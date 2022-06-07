В Мелитополе оккупанты готовятся к «референдуму» 7 июня, 22:49 Цей матеріал також доступний українською Город Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)

Оккупационные власти в Мелитополе начали подготовку так называемого «референдума» о присоединении к Российской Федерации.

Об этом заявила «мэр» Мелитополя Галина Данильченко.

По словам коллаборантки, 7 июня оккупированный город посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

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«Мы в свою очередь очень благодарны Российской Федерации за ту помощь и поддержку, которую нам оказывают. Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда, и мы теперь начинаем готовиться к референдуму», — отметила она.

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