В Мелитополе оккупанты готовятся к «референдуму»
Город Мелитополь (Фото:inform.zp.ua)
Оккупационные власти в Мелитополе начали подготовку так называемого «референдума» о присоединении к Российской Федерации.
Об этом заявила «мэр» Мелитополя Галина Данильченко.
По словам коллаборантки, 7 июня оккупированный город посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
«Мы в свою очередь очень благодарны Российской Федерации за ту помощь и поддержку, которую нам оказывают. Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда, и мы теперь начинаем готовиться к референдуму», — отметила она.
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