«Очень важно». В Мариуполе заработало украинское телевидение — советник мэра

14 мая, 17:05
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Мариуполь, 22 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь, 22 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном Мариуполе заработало украинское телевидение. С восстановлением электроснабжения местные жители получили возможность принимать сигнал Т2.

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Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

«В Мариуполе, где есть электричество, хотя бы от генераторов, люди начали смотреть телевидение. Наше. Украинское. Через Т2», — отметил он.

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Он также призвал украинские каналы пустить бегущую строку о том, что Украина борется за мариупольцев и гарантирует никакой уголовной ответственности и принудительной мобилизации.

«Это очень важно для реальной борьбы с дезинформацией оккупантов. Это шанс людям вырваться из гуманитарного ада», — добавил Андрющенко.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Общественное телевидение Телевидение Война России против Украины

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