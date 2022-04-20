«Свежая сила». В Мариуполе заметили свежую технику оккупантов с пометкой V — Азов 20 апреля, 20:15 Цей матеріал також доступний українською Ситуация в Мариуполе, 19 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Силы российских оккупантов в блокадном Мариуполе значительно превосходят силы украинской обороны, которые до сих пор защищают город.

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Об этом заявил заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь в эфире телемарафона.

По его словам, разница между силами России и Украины в Мариуполе «в несколько тысяч».

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«У них техника, танки, самолеты, работает корабельная артиллерия. У нас возможности сбивать самолеты и подбивать корабли, к сожалению, нет… В Мариуполе работает техника с пометками буквы V. Удалось уничтожить один танк. Это свидетельствует о том, что они сюда перебросили свежие силы. И, видимо, это те же, что были под Киевом», — сказал он.

Паламарь также рассказал, что в городе, где еще сосредоточены силы обороны Украины, продолжаются интенсивные бои из артиллерийских систем, танков, но оккупанты уничтожают все, что осталось на Азовстали.

Мирные жители боятся выходить гумкоридором, о котором объявила российская сторона, из-за интенсивных обстрелов. До сих пор не было гарантий безопасного выхода из города для мирных людей, в частности, с третьей стороны.

Он подчеркнул, что в настоящее время известно о нескольких бункерах или подвалах, где находятся гражданские. В каждом из них находятся около 80−100 мирных людей, включая малолетних детей.

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