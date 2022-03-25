В Мариуполе украинские защитники ликвидировали полковника Черноморского флота

25 марта, 17:53
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Полковника Черноморского флота убил снайпер (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Полковника Черноморского флота убил снайпер (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Защитники Мариуполя ликвидировали еще троих оккупантов, среди которых был полковник 810-й отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Алексей Шаров.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя Михаил Розвожаев.

"Алексей Николаевич Шаров погиб от пули снайпера во время проведения спецоперации в Мариуполе", — написал он.

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Кроме того, сообщается о смерти еще двух оккупантов — начальника радиостанции роты связи сержанта Николая Ефимова и разведчика-снайпера старшего сержанта Романа Тазина.

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Редактор: Кирилл Чеботарев

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Теги:   Мариуполь Черноморский флот РФ Война России против Украины

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