«Орки уничтожают город». В Мариуполе трупы местных жителей лежат на улицах, если не будет помощи — начнется голод — Аброськин 12 марта, 16:55 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты почти без перерывов бомбят Мариуполь (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

Экс-заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что в Мариуполе трупы местных жителей лежат на улицах города.

«Трупы местных жителей на улицах города. Если не будет помощи, то скоро начнется голод. Орки уничтожают город, как будто Сталинград или Алеппо», — написал он.

По его словам, самолеты бомбят непрерывно.

«Это ад. Боевой дух военных, всех защитников Мариуполя на высоком уровне. Русских летчиков нужно казнить», — сказал он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в Мариуполе сейчас худшая гуманитарная катастрофа на планете.

11 марта в горсовете Мариуполя сообщили, что с начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты убили 1582 мирных жителя города.

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