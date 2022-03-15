«Сидим в подвале». В Мариуполе российские оккупанты взяли в заложники врачей и пациентов областной больницы — ОГА 15 марта, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Областная больница интенсивного лечения в Мариуполе (Фото:Павло Кириленко / Facebook)

Врачи из областной больницы в Мариуполе сообщили, что их вместе с пациентами взяли в заложники.

Такую информацию передал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Врачи рассказали, что они заблокированы в больнице, а обстрелы продолжаются.

«Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки. В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя», — передал Павел Кириленко слова работников больницы.

Речь идет об Областной больнице интенсивного лечения в Мариуполе, которую российские военные практически разрушили. В основном корпусе от бомбардировок рухнули плиты перекрытия.

Персонал и пациенты продолжали прятаться в приспособленном подвальном помещении, работали и лечили.

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