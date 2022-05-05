«Назад в пещеры». В Мариуполе оккупанты возродили ГАИ
Отдел ГАИ в Мариуполе (Фото:Андрющенко Time / telegram)
В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты вернули в город дорожную автоинспекцию.
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Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
В частности, российские оккупанты возвращают во временно захваченные населенные пункты элементы Советского Союза и Российской Федерации.
Андрющенко сообщил, что в Мариуполе войска РФ возродили ГАИ.
«Улучшение» каждый день. Назад в пещеры становится трендом в Украине", — говорится в сообщении.
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