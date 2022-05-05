«Назад в пещеры». В Мариуполе оккупанты возродили ГАИ 5 мая, 17:02 Цей матеріал також доступний українською Отдел ГАИ в Мариуполе (Фото:Андрющенко Time / telegram)

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты вернули в город дорожную автоинспекцию.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности, российские оккупанты возвращают во временно захваченные населенные пункты элементы Советского Союза и Российской Федерации.

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Андрющенко сообщил, что в Мариуполе войска РФ возродили ГАИ.

«Улучшение» каждый день. Назад в пещеры становится трендом в Украине", — говорится в сообщении.

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