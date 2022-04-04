В Мариуполе оккупанты назначили своего «мэра» 4 апреля, 21:30 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь, 3 апреля (Фото:REUTERS/Stringer)

В Мариуполе при поддержке российских оккупантов избрали «мэра» города. Им стал государственный изменник из запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Константин Иващенко.

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Об этом сообщает горсовет Мариуполя.

«Развалил крупнейшее в Украине машиностроительное предприятие. Обворовал десятки тысяч работников. Вступил в ряды ОПЗЖ. Изменил своей стране. Это краткая биография самопровозглашенного при поддержке оккупантов „мэра“ Мариуполя Константина Иващенко», — говорится в сообщении.

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В горсовете подчеркнули, что российские оккупанты сперва разбомбили мирный и цветущий город, а затем решили поставить своих марионеток.

«Рашисты не устают пробивать дно цинизма снова и снова. Сначала разбомбили и взяли в заложники наш цветущий город. Морили голодом и убили тысячи мариупольцев. А теперь на руинах проводят шабаши с коллаборационистами», — отметили в горсовете.

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