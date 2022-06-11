В Мариуполе оккупанты начали готовиться к вспышке холеры — советник мэра 11 июня, 18:02 Цей матеріал також доступний українською Мариуполь после обстрела со стороны российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно захваченном Мариуполе оккупационные власти приступили к подготовке к вспышке холеры: несмотря на публичное отрицание угрозы, они «срочно готовят» к запуску инфекционное отделение в городской больнице скорой медицинской помощи.

Об этом заявил советник городского головы Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты почти завершили обустройство четырех боксов для изоляции больных холерой. Будет открыто инфекционное отделение, где раньше лечили больных COVID-19.

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Андрющенко заявил, что россияне использовали это помещение для хранения 600 тел погибших оккупантов во время уличных боев в Мариуполе.

«Инфекционное отделение возглавляет россиянин, приехавший из Сибири для приключений на „медицинское сафари“ для получения уникального опыта», — заявил советник мэра.

Андрющенко добавил, что в Мариуполе очередь на получение разрешения на похороны близких составляет до 10 дней.

«Это время мариупольцы должны хранить тело или дома, или на улице у импровизированных моргов -— последствия понятны всем. Поэтому количество устроенных своими руками могил во дворах растет, эксгумация де-факто остановлена», — написал советник мэра.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что по состоянию на 11 июня вспышки холеры не зафиксированы ни в одном украинском городе или селе, а возбудители болезни не найдены в водоемах страны.

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