В Мариуполе новорожденным детям выдают свидетельства «ДНР» — Денисова 29 апреля, 20:08 Цей матеріал також доступний українською Ситуация в Мариуполе, 25 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты выдают новорожденным мариупольцам свидетельства о рождении так называемой «ДНР».

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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее информации, 23 апреля в Мариуполе оккупанты выдали такое свидетельство новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины.

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Свидетельство о рождении от "ДНР" / Фото: Людмила Денисова / Telegram

Фактически выдачей этой «бумажки» ребенка лишили какого-либо гражданства, сообщила Денисова.

«Такие действия РФ нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, в которой предусмотрено право ребенка на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи», — прокомментировала Денисова.

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