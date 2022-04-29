В Мариуполе новорожденным детям выдают свидетельства «ДНР» — Денисова
Ситуация в Мариуполе, 25 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Оккупанты выдают новорожденным мариупольцам свидетельства о рождении так называемой «ДНР».
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Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
По ее информации, 23 апреля в Мариуполе оккупанты выдали такое свидетельство новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины.
Фактически выдачей этой «бумажки» ребенка лишили какого-либо гражданства, сообщила Денисова.
«Такие действия РФ нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, в которой предусмотрено право ребенка на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи», — прокомментировала Денисова.
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