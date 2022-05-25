«Фактическая аннексия началась». В Мариуполе оккупанты начали выдавать паспорта РФ местным жителям — советник мэра 25 мая, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Оккупированный Мариуполь, 20 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты начали выдачу паспортов РФ жителям оккупированного Мариуполя, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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Комментируя такие действия российских военнослужащих, он заявил, что фактическая оккупация Мариуполя уже началась.

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«Топ-новость о паспортах России для Херсона и Запорожья не будет полной, если не добавить, что именно сегодня так называемая „ДНР“ дала старт для Мариуполя и заново оккупированных территорий Донецкой области получению российских паспортов без получения паспорта так называемой „ДНР“. Фактическая аннексия Мариуполя началась», — заявил Андрющенко.

25 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Запорожской и Херсонской областей Украины.

Летом 2019 года страна-агрессор РФ начала незаконно выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса. Документы выдавались в Ростовской области РФ.

Специальный указ Путина позволил жителям ОРДЛО получить гражданство РФ «в упрощенном порядке». В ответ на действия РФ Украина обратилась в Совбез ООН.

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