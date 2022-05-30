«Аннексия перешла в следующую стадию». В Мариуполе оккупанты начали прием документов для получения паспорта РФ

30 мая, 20:22
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Город Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Город Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты начали процедуру приема документов для получения российского паспорта.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Для этого мариупольцы сначала должны получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в Новоазовске в так называемой миграционной службе «ДНР».

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«Учитывая состояние сообщения с Донецком, это несколько проблематично. Пока. Но можем констатировать, что аннексия Мариуполя Россией перешла в следующую стадию реализации. Активную», — говорится в сообщении.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Российский паспорт Война России против Украины

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