«Аннексия перешла в следующую стадию». В Мариуполе оккупанты начали прием документов для получения паспорта РФ 30 мая, 20:22 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе российские оккупанты начали процедуру приема документов для получения российского паспорта.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Для этого мариупольцы сначала должны получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в Новоазовске в так называемой миграционной службе «ДНР».

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«Учитывая состояние сообщения с Донецком, это несколько проблематично. Пока. Но можем констатировать, что аннексия Мариуполя Россией перешла в следующую стадию реализации. Активную», — говорится в сообщении.

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