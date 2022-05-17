В Мариуполе из-за проблем с водой возможна вспышка холеры — ВОЗ 17 мая, 23:00 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь, 15 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В оккупированном РФ Мариуполе возможна вспышка холеры из-за проблем с водой.

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Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сказала менеджер ВОЗ по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницан.

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«Оккупированные территории, особенно Мариуполь, где лишь частично восстановлено водоснабжение, в опасности. Мы получаем информацию от неправительственных организаций, которые в Мариуполе канализационные воды смешиваются с питьевой водой. Это чревато распространением многих болезней, особенно холеры. Мы готовимся к этому, готовим вакцины, сотрудничаем с неправительственными организациями, которые могут ездить туда и поддерживать людей», — сказала она.

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