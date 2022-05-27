В Мариуполе гумпомощь оказывается на полках магазинов — Минобороны Украины

27 мая, 17:44
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Мариуполь, 12 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenk)

Мариуполь, 12 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenk)

В Мариуполе гуманитарная помощь оказывается на полках магазинов, захватчики продолжают тактику террора против мирного населения.

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Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Он также подчеркнул, что в Мариуполе наблюдаются проблемы с водоснабжением и электроэнергией.

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«В Мариуполе из-за разрушенных объектов инфраструктуры критические проблемы с электроэнергией и водоснабжением. Недовольство со стороны местного населения вызывают коррумпированные действия оккупационных властей. В частности, часть продуктов питания, которые ввозятся так называемым гуманитарным грузом с территории РФ, оказывается на полках местных продуктовых магазинов», — подчеркнул он.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Война России против Украины

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