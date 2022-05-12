В Луганской области ВСУ уничтожили подразделение оккупантов

12 мая, 18:13
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Украинский снайпер (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинский снайпер (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Под Белогоровкой Луганской области украинские военные уничтожили подразделение оккупантов. Бои продолжаются.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив.

«Под Белогоровкой разбили целую БТГр. Предварительно из состава 74 ОМСБр. Из 70 единиц техники потеряли более 50», — говорится в сообщении.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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