В Луганской области под обстрел оккупантов попали двое сотрудников ГСЧС. Они получили ранения 29 апреля, 18:39 Цей матеріал також доступний українською Сотрудники ГСЧС (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

В Луганской области под обстрел российско-оккупационных войск попали два сотрудника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые в это время выполняли свои обязанности. Оба получили ранения.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, сегодня, 29 апреля, старший пожарный-спасатель и водитель 38 государственной пожарно-спасательной части направлялись на помощь мирному населению в Новодружеске.

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Там сотрудники ГСЧС попали под обстрелы российской армии. У спасателя диагностировали баротравму головы, у водителя — осколочное ранение лица. Медики оказывают им необходимую помощь.

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