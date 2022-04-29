В Луганской области под обстрел оккупантов попали двое сотрудников ГСЧС. Они получили ранения
Сотрудники ГСЧС (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)
В Луганской области под обстрел российско-оккупационных войск попали два сотрудника Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые в это время выполняли свои обязанности. Оба получили ранения.
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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, сегодня, 29 апреля, старший пожарный-спасатель и водитель 38 государственной пожарно-спасательной части направлялись на помощь мирному населению в Новодружеске.
Там сотрудники ГСЧС попали под обстрелы российской армии. У спасателя диагностировали баротравму головы, у водителя — осколочное ранение лица. Медики оказывают им необходимую помощь.
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