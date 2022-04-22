Оккупанты не смогли полностью захватить Попасную и Рубежное в Луганской области 22 апреля, 05:48 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты не смогли полностью захватить Попасную и Рубежное.

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Глава области также отметил, что с первых дней войны российские войска прицельно наносят удары по супермаркетам и складам с продовольствием.

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Сергей Гайдай вновь призвал жителей Луганской области эвакуироваться.

21 апреля Гайдай заявил, что российские оккупанты пытаются захватить Попасную Луганской области, они контролируют около половины города.

Он также отметил, что российские оккупанты захватили 80% территории Луганской области. Бои продолжаются и ситуация может измениться в любой момент.

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