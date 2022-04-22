Оккупанты не смогли полностью захватить Попасную и Рубежное в Луганской области

22 апреля, 05:48
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Последствия обстрелов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Последствия обстрелов в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

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Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты не смогли полностью захватить Попасную и Рубежное.

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Глава области также отметил, что с первых дней войны российские войска прицельно наносят удары по супермаркетам и складам с продовольствием.

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Сергей Гайдай вновь призвал жителей Луганской области эвакуироваться.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/146415461231179
https://www.youtube.com/embed/7vpcUZ5r374

21 апреля Гайдай заявил, что российские оккупанты пытаются захватить Попасную Луганской области, они контролируют около половины города.

Он также отметил, что российские оккупанты захватили 80% территории Луганской области. Бои продолжаются и ситуация может измениться в любой момент.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Луганская область Рубежное Сергей Гайдай Попасная Война России против Украины

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