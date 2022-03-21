В Луганской области пограничники сорвали вражескую диверсию
Изъятые вещи у подозреваемого (Фото:ГПСУ / Facebook)
Государственная пограничная служба Украины предотвратила вражескую диверсию на одном из мостов в Луганской области.
Об этом сообщает ГПСУ в Facebook.
Пограничники обнаружили и задержали диверсанта. В настоящее время с ним работают следователи Национальной полиции.
В ходе обыска у мужчины обнаружили большое количество взрывчатки, бикфордовый шнур, патроны и гранаты с маркировкой РФ.
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