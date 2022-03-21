В Луганской области пограничники сорвали вражескую диверсию

21 марта, 16:25
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Изъятые вещи у подозреваемого (Фото:ГПСУ / Facebook)

Изъятые вещи у подозреваемого (Фото:ГПСУ / Facebook)

Государственная пограничная служба Украины предотвратила вражескую диверсию на одном из мостов в Луганской области.

Об этом сообщает ГПСУ в Facebook.

Пограничники обнаружили и задержали диверсанта. В настоящее время с ним работают следователи Национальной полиции.

В ходе обыска у мужчины обнаружили большое количество взрывчатки, бикфордовый шнур, патроны и гранаты с маркировкой РФ.

Видео дня
https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/300888595483351
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Госпогранслужба Украины Диверсия Война России против Украины ГПС Украины

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