В Луганской области пограничники сорвали вражескую диверсию 21 марта, 16:25 Цей матеріал також доступний українською Изъятые вещи у подозреваемого (Фото:ГПСУ / Facebook)

Государственная пограничная служба Украины предотвратила вражескую диверсию на одном из мостов в Луганской области.

Об этом сообщает ГПСУ в Facebook.

Пограничники обнаружили и задержали диверсанта. В настоящее время с ним работают следователи Национальной полиции.

В ходе обыска у мужчины обнаружили большое количество взрывчатки, бикфордовый шнур, патроны и гранаты с маркировкой РФ.

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