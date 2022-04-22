В Луганской области 12 коллаборантам сообщили о подозрении — Офис генпрокурора

22 апреля, 19:43
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Обстрелы в Луганской области, 25 февраля (Фото:Press service of the Ukrainian State Emergency Service/Handout via REUTERS)

Обстрелы в Луганской области, 25 февраля (Фото:Press service of the Ukrainian State Emergency Service/Handout via REUTERS)

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Окружная прокуратура Луганской области сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности 12 гражданам. Они добровольно согласились занять руководящие должности, которые были предложены оккупантами.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, во время временной оккупации территории Старобельского района Луганской области семеро местных жителей добровольно согласились на занятие руководящих должностей в незаконно созданных Старобельской, Марковской, Беловодской и Новопсковской райадминистрациях «ЛНР». Также пятеро граждан стали служащими так называемых прокуратур Старобельского и Марковского района «ЛНР».

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Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Коллаборант Офис генерального прокурора Война России против Украины Коллаборационизм

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