В Луцке разоблачили троих подростков, которые передавали информацию о военных объектах оккупантам 14 мая, 18:09 Цей матеріал також доступний українською Сотрудники СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

Российские спецслужбы пытались завербовать троих школьников из Луцка. Правоохранители заметили семиклассников возле одного из блокпостов.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Волынской области.

«9 мая в Луцке правоохранители обратили внимание на трех подростков, которые постоянно слонялись возле одного из блокпостов. Причину своего пребывания там школьники объяснить не смогли», — говорится в сообщении.

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Оперативники СБУ проверили телефоны детей и нашли много снимков Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта, а также переписку с неизвестными российскими абонентами.

«Неизвестные выспрашивали у школьников о ситуации в регионе, пытаясь узнать информацию о расположении военных объектов, военной техники и вооружения», — рассказали в СБУ.

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