В Луцке разоблачили троих подростков, которые передавали информацию о военных объектах оккупантам

14 мая, 18:09
Цей матеріал також доступний українською
Сотрудники СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

Сотрудники СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

Российские спецслужбы пытались завербовать троих школьников из Луцка. Правоохранители заметили семиклассников возле одного из блокпостов.

Война России против Украины — главные события 14 мая

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Волынской области.

«9 мая в Луцке правоохранители обратили внимание на трех подростков, которые постоянно слонялись возле одного из блокпостов. Причину своего пребывания там школьники объяснить не смогли», — говорится в сообщении.

Видео дня

Оперативники СБУ проверили телефоны детей и нашли много снимков Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта, а также переписку с неизвестными российскими абонентами.

«Неизвестные выспрашивали у школьников о ситуации в регионе, пытаясь узнать информацию о расположении военных объектов, военной техники и вооружения», — рассказали в СБУ.

https://www.facebook.com/ssu.lutsk/posts/pfbid0uJoVJQY2mc4uMQB39BkbeCQ4SqFL3W7Wm9EDRo4DrCL2BYbHd7HceJQkm36ggA3xl
Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Волынь (Луцк) Луцк Вербовка Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X