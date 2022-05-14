В Луцке разоблачили троих подростков, которые передавали информацию о военных объектах оккупантам
Сотрудники СБУ (Фото:СБУ / Facebook)
Российские спецслужбы пытались завербовать троих школьников из Луцка. Правоохранители заметили семиклассников возле одного из блокпостов.
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Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Волынской области.
«9 мая в Луцке правоохранители обратили внимание на трех подростков, которые постоянно слонялись возле одного из блокпостов. Причину своего пребывания там школьники объяснить не смогли», — говорится в сообщении.
Оперативники СБУ проверили телефоны детей и нашли много снимков Луцкого военного аэродрома и ремонтного пункта, а также переписку с неизвестными российскими абонентами.
«Неизвестные выспрашивали у школьников о ситуации в регионе, пытаясь узнать информацию о расположении военных объектов, военной техники и вооружения», — рассказали в СБУ.
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