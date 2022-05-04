В Лисичанске оккупанты уничтожили историческое здание, которое выстояло две войны

4 мая, 03:15
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Противотуберкулезный диспансер в Лисичанске (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Противотуберкулезный диспансер в Лисичанске (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты уничтожили противотуберкулезный диспансер в Лисичанске, который находился в здании 1891 года постройки.

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Гайдай подчеркнул, что здание смогло выстоять две мировые войны.

«Рашисты уничтожили Лисичанский противотуберкулезный диспансер. Здание бельгийского наследия с более чем столетней историей, в которой базировался тубдиспансер, сегодня вспыхнуло в результате вражеского обстрела. Орки охотятся на „стратегические объекты“, поэтому целенаправленно попали в медицинское учреждение. За более чем два месяца войны ни одно лечебное учреждение на Луганщине не уцелело», — заявил Гайдай.

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Он также сообщил, что также снаряды прилетели во двор Бельгийской больницы, которая ждала реставрации и нового назначения.

«Бельгийский архитектурный ансамбль в Лисичанске, выдержав две мировые войны, разрушается россиянами в 21 веке. Красивые исторические сооружения стали мишенями для невежественных рашистов», — сообщил Гайдай.

2 мая в городе Лисичанск в результате прицельного обстрела российских оккупантов дотла сгорело одно из лучших образовательных учреждений Луганской области и памятник архитектуры — гимназия города Лисичанска.

https://www.youtube.com/watch?v=7vpcUZ5r374&t=1s
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Луганская область Лисичанск Сергей Гайдай Война в Украине Война России против Украины

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