В оккупированном Крыму местных жителей заставляют клеить на автомобили букву Z 6 апреля, 19:48 Цей матеріал також доступний українською Буква Z на транспорте (Фото:Людмила Денісова / Facebook)

Во временно оккупированном Крыму российские власти пропагандируют войну против Украины. Всех крымчан призывают маркировать свои транспортные средства буквой Z.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее информации, на полуострове инициирована акция «Своих не бросаем», в рамках которой крымчан призывают наклеить на свои автомобили букву Z — маркировка российской военной техники.

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В частности, эту букву размещают на общественном транспорте. К тому же водителям коммунального предприятия Крымтроллейбус, которые отказываются ездить на маркированном транспорте, угрожают увольнением.

Кроме того, «полиция» и российское ФСБ вносят таких людей в списки «неблагонадежных».

Отмечается, что на автобусах частных транспортных компаний такие буквы отсутствуют, ведь многие водители-крымских татар выступают категорически против такой инициативы оккупационной власти.

«Под действие пропагандистской акции „Своих не бросаем“ попали и работники бюджетной сферы. Их также заставляют наклеивать на частный транспорт символику. А контроль за выполнением „приказов“ возложен на руководителей», — говорится в сообщении.

Такая агитация и пропаганда войны среди мирного населения оккупированных территорий является грубым нарушением деклараций Генеральной Ассамблеи ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции о защите гражданского населения, которое находится на оккупированной территории.

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