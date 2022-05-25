«Мы делаем ребенка заложником». В Крыму оккупанты предлагают запретить изучение английского языка

25 мая, 17:54
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Крым (Фото:Irina Rassvetnaja / Pixabay)

Крым (Фото:Irina Rassvetnaja / Pixabay)

В Крыму оккупанты предлагают запретить изучение английского языка в школах, объясняя это тем, что «нужно изучать свои языки».

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Об этом сообщают пропагандисты ТАСС со ссылкой на «спикер Госсовета» Крыма Владимира Константинова.

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Константинов заявил, что Россия и Англия воюют якобы «тысячу лет», а на изучение истории «времени не хватает».

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«Тупое следование за чужой цивилизацией опасно. Мы делаем (ребенка — ред.) заложником — он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она — Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает», — заявил оккупант.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Английский язык Российская пропаганда Оккупация Крыма Война России против Украины

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