«Мы делаем ребенка заложником». В Крыму оккупанты предлагают запретить изучение английского языка 25 мая, 17:54 Цей матеріал також доступний українською Крым (Фото:Irina Rassvetnaja / Pixabay)

В Крыму оккупанты предлагают запретить изучение английского языка в школах, объясняя это тем, что «нужно изучать свои языки».

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Об этом сообщают пропагандисты ТАСС со ссылкой на «спикер Госсовета» Крыма Владимира Константинова.

Константинов заявил, что Россия и Англия воюют якобы «тысячу лет», а на изучение истории «времени не хватает».

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«Тупое следование за чужой цивилизацией опасно. Мы делаем (ребенка — ред.) заложником — он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она — Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки! Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает», — заявил оккупант.

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