В Кременной оккупанты обстреляли из танка дом для пожилых людей, судьба 60 человек неизвестна — глава ОГА 13 марта, 08:55 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов оккупантов в Луганской области (Фото:Луганская ОГА)

В Кременной Луганской области российские оккупанты из танка обстреляли дом для пожилых людей.

Как сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, около 15 человек оттуда вывезено оккупантами, до обстрела там находились 84 человека, судьба более 60 человек неизвестна.

«Уже неделю российская армия цинично расстреливает мирное население наших городов, открывая огонь по домам. Они намеренно целятся в тех, от кого не будет сопротивления — в женщин и детей, стариков. Вот какой военный со здравым смыслом будет стрелять по дому для пожилых людей? Из танка! А россияне это сделали целенаправленно. В Кременной. Чем им мешали беззащитные люди в почтенном возрасте? Россияне уничтожают всех, не медля», — подчеркнул Гайдай.

Он также добавил, что в Луганской области в Северодонецке и Рубежном обстрелы не утихают с вечера, 12 марта. Ночью россияне открыли огонь в сторону Попасной и Лисичанска.

Так, в Лисичанске поврежден газовод и несколько домов. В Северодонецке пламя охватило четыре дома, в Попасной — пять и один дом разрушен, в городе поврежден газовод. Число жертв уточняется.

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