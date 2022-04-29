Заблудился и прятался. В Киевской области задержали российского пулеметчика

29 апреля, 18:53
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Украинские военнослужащие (Фото:Нацполиция / Facebook)

Украинские военнослужащие (Фото:Нацполиция / Facebook)

В селе Остролучье Барышевской ОТГ задержали российского пулеметчика, который заблудился во время пребывания в Киевской области оккупационных войск и затем скрывался.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В селе Остролучье Барышевской ОТГ работники внутренней безопасности НПУ вместе с бойцами ВСУ и ТРО вышли на «след» скрывавшегося вражеского солдата.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=3UF2M3B0_GM

Как уточнили в ведомстве, 21-летний уроженец Татарстана — пулеметчик механизированной бригады — признался, что сначала заблудился, а потом оказалось, что «вторая армия мира» его просто бросила.

Оккупант задержан и передан в региональное управление Службы безопасности Украины, уточнили правоохранители.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Киевская область Нацполиция Война России против Украины

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