Заблудился и прятался. В Киевской области задержали российского пулеметчика
Украинские военнослужащие (Фото:Нацполиция / Facebook)
В селе Остролучье Барышевской ОТГ задержали российского пулеметчика, который заблудился во время пребывания в Киевской области оккупационных войск и затем скрывался.
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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В селе Остролучье Барышевской ОТГ работники внутренней безопасности НПУ вместе с бойцами ВСУ и ТРО вышли на «след» скрывавшегося вражеского солдата.
Как уточнили в ведомстве, 21-летний уроженец Татарстана — пулеметчик механизированной бригады — признался, что сначала заблудился, а потом оказалось, что «вторая армия мира» его просто бросила.
Оккупант задержан и передан в региональное управление Службы безопасности Украины, уточнили правоохранители.
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