В Киевской области юноша получил травму из-за взрыва растяжки
Растяжка взорвалась когда юноша открыл дверь в заброшенное помещение (Фото:Полиция Киевской области/Facebook)
В пятницу, 15 апреля, в селе Литвиновка получил травму 17-летний юноша, который подорвался на растяжке.
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Молодой человек в компании друзей пошли в заброшенное помещение, где и была установлена растяжка.
«Как только 17-летний юноша открыл дверь, как произошел взрыв. К счастью, все ребята выжили. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался», — заявили в полиции.
Ранее глава МВД Денис Монастырский сообщил, что оккупанты ставили растяжки в квартирах украинцев в Буче, где находили украинскую символику.
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