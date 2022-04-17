В Киевской области юноша получил травму из-за взрыва растяжки

17 апреля, 06:56
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Растяжка взорвалась когда юноша открыл дверь в заброшенное помещение (Фото:Полиция Киевской области/Facebook)

Растяжка взорвалась когда юноша открыл дверь в заброшенное помещение (Фото:Полиция Киевской области/Facebook)

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В пятницу, 15 апреля, в селе Литвиновка получил травму 17-летний юноша, который подорвался на растяжке.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Молодой человек в компании друзей пошли в заброшенное помещение, где и была установлена растяжка.

«Как только 17-летний юноша открыл дверь, как произошел взрыв. К счастью, все ребята выжили. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался», — заявили в полиции.

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Ранее глава МВД Денис Монастырский сообщил, что оккупанты ставили растяжки в квартирах украинцев в Буче, где находили украинскую символику.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Киевская область Растяжка Война России против Украины

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