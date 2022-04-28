Алексей теперь Красава. В Киевской области мужчина украл у оккупантов грузовик и пригнал его на украинский блокпост
Алексей, который украл у оккупантов грузовик (Фото:Скриншот видео itv)
Во время боев в Киевской области житель Ирпеня самостоятельно похитил КамАЗ оккупантов вместе с вооружением и привез его на украинский блокпост.
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Об этом сообщает пресс-служба Территориальной обороны ВСУ.
В ведомстве уточнили, что героя зовут Алексей. Он обнаружил КамАЗ российских оккупантов на мосту. В машине он также нашел российское вооружение, документы и средства радиосвязи.
Теперь среди местных жителей и военных у Алексея есть позывной — Красава.
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