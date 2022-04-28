Алексей теперь Красава. В Киевской области мужчина украл у оккупантов грузовик и пригнал его на украинский блокпост

28 апреля, 19:21
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Алексей, который украл у оккупантов грузовик (Фото:Скриншот видео itv)

Алексей, который украл у оккупантов грузовик (Фото:Скриншот видео itv)

Во время боев в Киевской области житель Ирпеня самостоятельно похитил КамАЗ оккупантов вместе с вооружением и привез его на украинский блокпост.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Территориальной обороны ВСУ.

В ведомстве уточнили, что героя зовут Алексей. Он обнаружил КамАЗ российских оккупантов на мосту. В машине он также нашел российское вооружение, документы и средства радиосвязи.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=tLmoLwUp2Fs

Теперь среди местных жителей и военных у Алексея есть позывной — Красава.

https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces/posts/303727611926324
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   КамАЗ Российская агрессия Киевская область Блокпост Война России против Украины Терроборона

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