В Киевской области двое лесников подорвались на вражеской мине, один из них погиб

20 апреля, 16:50
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Техника лесников подорвалась на вражеской мине в Киевской области (Фото:Юрий Блоховец / Facebook)

Техника лесников подорвалась на вражеской мине в Киевской области (Фото:Юрий Блоховец / Facebook)

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В Киевской области двое работников лесного хозяйства подорвались на противотанковой мине. Один из мужчин погиб.

Об этом сообщил глава Гослесагентства Юрий Болоховец.

По его словам, двое мужчин во время вывоза лесопродукции наткнулись на противотанковую мину. Водитель погиб на месте, еще один человек в больнице.

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Украинцев призвали соблюдать запрет на посещение лесов, особенно на территориях, которые были освобождены от российских оккупантов.

«Сейчас почти по всем областям Украины действует запрет на посещение леса. Друзья, это важно. Один неверный шаг может стоить вам жизни», — отметил Болоховец.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1760150417662573&id=100010028957829
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Киевская область Минирование

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