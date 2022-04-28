В Киевской области бригада электриков наехала на мину, один человек погиб 28 апреля, 22:38 Цей матеріал також доступний українською Бригада электриков наехала на мину (Фото:Андрей Небытов / Facebook)

В Киевской области 28 апреля на мину наехала бригада электриков, которые восстанавливали свет в районе Макарова — один человек погиб, еще два получили ранения. Также на мину наехали энергетики в селе Маковище — один раненый.

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Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

В результате наезда на противотанковую мину на полевой дороге работник энергетической компании получил перелом локтевого сустава и бедра. Рядом обнаружили еще пять мин: их оставили российские военные, когда отступали с территории Киевской области.

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Небытов подчеркнул, что его команда почти каждый день фиксирует подобные случаи. Он призвал людей быть внимательными и не выезжать на грунтовые дороги в районе сел, которые были в оккупации.

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